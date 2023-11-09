Камерный хор Татарстана выступит с концертами в Краснодоне и Луганске

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В рамках гастролей по ЛНР государственный камерный хор Татарстана выступил с концертами в Луганске и Краснодоне, сообщили в Минкультуры ЛНР.

10 ноября выступление хора пройдет в 14:00 в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. В Краснодоне концерт состоится 11 ноября в городском Дворце культуры имен «Молодой гвардии», начало – в 11:00.

Коллектив под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой исполнит как песни современных авторов, так и композиции советского периода.

Луганская академическая филармония расположена по адресу: улица Ленина, 23.

Краснодонский городской Дворец культуры имени «Молодой гвардии» находится по адресу: площадь Ленина, 5.