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Камерный хор Татарстана выступит с концертами в Краснодоне и Луганске
В рамках гастролей по ЛНР государственный камерный хор Татарстана выступил с концертами в Луганске и Краснодоне, сообщили в Минкультуры ЛНР.
10 ноября выступление хора пройдет в 14:00 в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. В Краснодоне концерт состоится 11 ноября в городском Дворце культуры имен «Молодой гвардии», начало – в 11:00.
Коллектив под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой исполнит как песни современных авторов, так и композиции советского периода.
Луганская академическая филармония расположена по адресу: улица Ленина, 23.
Краснодонский городской Дворец культуры имени «Молодой гвардии» находится по адресу: площадь Ленина, 5.
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