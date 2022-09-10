21 учебное заведение Татарстана стали лучшими в России по подготовке рабочих кадров

В число лучших учебных заведений России по развитию движения «Молодые профессионалы» вошла 21 образовательная организация Татарстана, сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ. Топ-100 лучших учебных заведений назвали на пленарном заседании деловой программы Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», которое прошло сегодня в Саранске.

Фото: пресс-службы Центра развития профессиональных компетенций РТ

Среди организаций среднего профессионального образования лучшими стали Казанский техникум информационных технологий и связи, Казанский педагогический колледж, Тетюшский государственный колледж гражданской защиты, Технический колледж имени В. Д. Поташова, Казанский строительный колледж, Казанский медицинский колледж, Альметьевский политехнический техникум, Международный колледж сервиса, Казанский торгово-экономический техникум.

В юниорском движении в топ-100 вошли Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, Затонская школа Камско-Устьинского района, школа №9 Бугульминского района, IT-лицей КФУ, Лицей инновационных технологий №36 Набережных Челнов, Лицей – инженерный центр Казани.

Казань в рейтинге также представили многопрофильная гимназия №189 «Заман», школы №№ 42 и 91; лицеи №№35, 187 и 110.

Фото: пресс-службы Центра развития профессиональных компетенций РТ

В пленарном заседании приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова и первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

Зампредседателя Правительства напомнила, что в этом году началась реализация нового федерального проекта «Профессионалитет». «Толчком к его созданию стало движение “Молодые профессионалы”. В рамках создания образовательно-производственных кластеров колледжи и предприятия совместно внедряют новую модель подготовки рабочих кадров под потребности экономики», – отметила Голикова.

Татарстан в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представляют 96 конкурсантов и 74 эксперта, о чем сообщал «Татар-информ».