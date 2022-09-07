Татарстан на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» представят 96 участников

Татарстан в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят 96 конкурсантов и 74 эксперта. Соревнования пройдут в дистанционно-очном формате, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Соревнования в дистанционном формате будут организованы на площадках 28 вузов, колледжей и техникумов», – отметили в министерстве.

Так, в Казани состязания пройдут в 19 образовательных организациях, в Набережных Челнах – в шести. В Зеленодольске, Альметьевске и Елабуге будет задействовано по одной площадке.

Финал национального чемпионата состоится с 8 по 12 сентября в Саранске. Здесь более 280 молодых профессионалов со всей России будут соревноваться в 25 компетенциях. Еще около 700 участников по 41 компетенции присоединятся к состязаниям в дистанционном формате в разных регионах России. Они выполнят задания при видеофиксации всего процесса. В онлайн-режиме за их работой будут наблюдать свыше тысячи экспертов.

Соревнования в дистанционно-очном формате организованы по таким направлениям, как «Строительство и строительные технологии», «Транспорт и логистика», «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Творчество и дизайн», «Образование» и «Сфера услуг».

В России эти соревнования профессионального мастерства станут самыми масштабными за 10 лет развития движения.