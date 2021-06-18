Лучшим врачом первичного звена назвали гериатра челнинского Госпиталя для ветеранов воин

Лучшим врачом первичного звена в Республиканском конкурсе «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021» стала заведующая дневным стационаром, участковый терапевт, гериатр Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, главный внештатный гериатр по Автограду Фарида Шарифуллина.

Врач имеет сертификаты по четырем специальностям: «Отоларингология», «Терапия», «Гериатрия» и «Психиатрия и наркология».

В ноябре 2020 года под ее руководством была успешно запущена и эффективно проводится реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию в дневном стационаре. За столь короткое время реабилитацию прошли и вернулись к полноценной деятельности более тысячи челнинцев.

Фарида Шарифуллина руководит работой по разработке и реализации мероприятий по снижению заболеваемости, инвалидизации, смертности населения в Челнах. В пришлом году она организовывала работу в поликлинике в условиях пандемии.

Подробнее о других номинантах конкурса можно прочитать в репортаже ИА «Татар-информ».