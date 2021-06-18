Лучшим медицинским работником года признали старшую медсестру РКИБ

Лучшим медицинском работником Татарстана 2021 года стала Зульфия Галиахметова – старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения республики.

В эти минуты в «Казань Экспо» проходит церемония награждения победителей Республиканской премии «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021».

Зульфия Галиахметова оказывала помощь во время эпидемии холеры в Казани, принимала участие в организации медицинского обеспечения международных спортивных соревнований на Универсиаде, чемпионате мира по водным видам спорта, чемпионате мира по футболу FIFA в России, WorldSkills.

Галиахметова уже 17 лет трудится старшей медсестрой РКИБ.

В начале пандемии Covid-19 она стала ключевым сотрудником, регулируя работу среднего и младшего медицинского персонала по медобследованию первых туристов, прибывших из Китая, студентов КНР, учащихся в казанских вузах.

Медсестра обучала коллег работать со средствами индивидуальной защиты, брать мазки ПЦР.

Зульфия Галиахметова разработала маршруты передвижения среднего и младшего персонала РКИБ, чтобы сопровождать пациентов в отдельный смотровой бокс, не допуская контакта с другими пациентами.

Кроме этого, медсестра руководила службой, которая контролировала и обеспечивала работу средних и младших медработников, помогая первым пациентам с Covid-19 с круизного лайнера Diamond Princess.

Подробнее прочитать о других номинантах конкурса можно в репортаже ИА «Татар-информ».