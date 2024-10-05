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Лучший учитель Татарстана: Намеренно допускаю какие-то ошибки на своих уроках
Лучший учитель Татарстана Радик Хабиров заявил, что старается формировать в своих детях навыки критического мышления. Для этого, к примеру, он даже намеренно допускает некоторые ошибки на своих уроках с ожиданием того, что дети это считают и выскажут свое аргументированное мнение.
«Хочется, чтобы дети умели отставить свою точку зрения», — отметил спикер в интервью телеканалу «Татарстан 24».
Он также добавил, что сегодня у школьников есть высокий спрос к знаниям. Именно поэтому преподавателям все время нужно быть в тонусе, чтобы соответствовать ожиданиям учеников.
«Современные дети растут в эпоху цифры, их окружает большое количество информации со всех сторон. Поэтому вовлечь их довольно сложно. Надо пробить барьер, чтобы общаться на языке предмета», — подчеркнул Хабиров.
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