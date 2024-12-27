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Лучший спасатель-кинолог МЧС из Татарстана: «Люблю собак – мое хобби стало моей работой»
Лучший спасатель МЧС России Нина Сидорова о том, как воспитывает собак
Нина Сидорова и ее четвероногие друзья незаменимы в поиске пропавших людей. Долгие годы Нина дрессирует и воспитывает собак-поисковиков. О методах своей работы, о любви к питомцам и о том, что для собаки самое главное, лучший спасатель-кинолог МЧС России рассказала «Татар-информу» в преддверии Дня спасателя, который отмечается сегодня, 27 декабря.
Еще в 15 лет стала инструктором служебного собаководства
Спасатель второго класса Набережночелнинского ПСО МЧС России Нина Сидорова стала победительницей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в категории «Лучший спасатель-кинолог МЧС России».
Путь от девочки, увлеченной дрессировкой собак, до настоящего профессионала занял 17 лет. Нина родилась в Ижевске, там же сделала первые шаги в карьере. Еще в 15-летнем возрасте она успешно прошла обучение в Учебно-производственном кинологическом центре, получив специальность «инструктор служебного собаководства». В 2004 году она выучилась на ветеринарного фельдшера, а еще через год стала специалистом по рабочим качествам в клубе служебного собаководства в Ижевске.
«Спасателем я работаю с 2007 года. На тот момент у меня уже был кобель немецкой овчарки по кличке Рик. Я с ним занималась в клубах, на площадках. Знакомые, которые знали о службе в МЧС, общались со спасателями, посоветовали мне попробовать себя в этой деятельности», – вспоминает Нина.
«Хотела завести французского бульдога, но папа сказал: ’‘Никаких хрюшечек, берем только овчарку’’»
До того как стать спасателем, несколько месяцев Нина работала волонтером – в это время она готовила собаку к службе и поняла, что такая работа ей подходит. Любовь к собакам у Нины с детства. Вспоминает, что приводила домой дворняг с улицы – было жалко бездомных псов.
«Рик был моей первой собакой серьезной породы. Изначально я хотела какого-нибудь французского бульдога, маленькую хрюшечку. На что мне папа сказал: “Никаких хрюшечек, берем только овчарку”. Папа в армии служил на границе, там у него была овчарка, и в детстве у него была собака такой породы», – говорит Нина.
По словам Нины, она прекрасно понимала, с какими сложностями столкнется, покупая щенка.
«Многие люди берут собаку, не представляя, в чем особенности породы. Потом такие собаки, увы, оказываются на улице», – рассказывает кинолог.
«Когда мы искали женщину, которая потерялась в лесу, я поняла, что не готова к таким ужасам»
А вот когда шла работать спасателем, признается Нина, плохо представляла, что ее ждет впереди.
«В МЧС я проходила подготовку, занималась с собакой, но на первом же выезде, когда мы искали женщину, которая потерялась в лесу, я поняла, что не готова к таким ужасам. Я была под впечатлением. В Удмуртии густые и дремучие леса, непроходимые. Во время поисков спасатели не ходят по тропинкам, а выстраиваются в линейку и прочесывают заданный им квадрат местности», – объясняет она.
Если на пути встречается преграда, ее надо преодолеть. Просто обойти нельзя – пропавший человек может находиться именно там. Любая халатность в работе может стоить человеческой жизни. Такие прочесывания лесов – достаточно сложная работа: идти нужно по бурелому, разгребая ветки, в снег, дождь, в любую непогоду.
«Уже со временем приходит осознание, понимаешь, для чего делаешь свою работу», – признается Нина.
Те первые поиски закончились хорошо – женщину нашли. В тот день она пошла за грибами и заблудилась, летом спасатели часто сталкиваются с такими историями.
«Нашли ее не мы, но успех в том, что в тех квадратах, которые мы прошли с Риком за несколько часов, ее не было. То есть мы ее не пропустили – это тоже результат», – объясняет она.
«Мое хобби стало моей работой»
Работа Нину очень увлекла – по ее словам, в этой профессии она развивается, покоряет новые горизонты и преодолевает преграды.
«Затягивает сама работа. Становится интересно ездить на соревнования, аттестации, командировки, готовить собаку, развивать свои физические данные. Получилось так, что мое хобби стало моей работой. Я люблю свою работу, она нисколько меня не гнетет», – поделилась спасатель.
Служба в МЧС научила Нину быть терпимее, действовать с холодной головой. В ее профессии это очень важно, отмечает она.
«Важно правильно оценить ситуацию, не сгоряча», – подчеркнула Нина.
Нина освоила альпинизм, научилась оказывать первую помощь, получила водительские права – это лишь малый список навыков, которые теперь у нее есть благодаря МЧС. Но основной упор она все же делает на работу с собаками.
«Он обучен поиску живых людей и тел погибших, а еще мы с ним занимаемся поиском взрывчатки»
В 2010 году Нина переехала в Набережные Челны, где устроилась в федеральный отряд.
«Я приехала на соревнования и решила здесь остаться – федеральный отряд выше по статусу, выслуга 15 лет, потом пенсия. По сути работа выполняется одна и та же, но есть нюансы», – рассказывает Нина.
Когда Рик ушел на заслуженную пенсию, она взялась за обучение сразу трех собак – все они были аттестованы на работу по поиску пропавших.
«На задачи я брала их по очереди, в зависимости от того, в каких условиях они работают лучше. Одна хорошо в лесу справляется, другая – в завалах», – рассказывает спасатель-кинолог.
Сейчас верный друг и напарник Нины – немецкая овчарка Шаман, с ним она и завоевала звание лучшего кинолога МЧС России.
«Он обучен поиску живых людей и тел погибших. Одновременно мы занимаемся поиском взрывчатых веществ, но это больше хобби. Не все собаки справляются сразу с несколькими направлениями поиска, но кто-то рвется работать. То есть все зависит не только от владельца, но и от самой собаки», – объясняет она.
«Мы очень долго искали мужчину, а оказалось, что он ушел к соседу и просидел у него до вечера»
Несмотря на универсальность пса, чаще всего напарники занимаются поисками пропавших в лесу.
«Чаще всего теряются грибники, многих из них подводит излишняя самоуверенность. Они думают: “Мы этот лес знаем вдоль и поперек”, – они уверены, что с ними ничего не может случиться, но лес не прощает ошибок. Были случаи, когда человека находили уже погибшим. В основном это касается пожилых людей – может произойти сердечный приступ или после случайного падения человек не сможет подняться», – рассказывает Нина.
По словам Нины, нередко люди халатно относятся к своей безопасности – отправляясь в лес, не берут с собой телефоны, надевают неприметную одежду, которая затрудняет поиски, или никому не сообщают о том, что куда-то ушли.
«Многие, кто живет на дачах, этим грешат. Был случай, когда мы очень долго искали мужчину, а оказалось, что он ушел к соседу и просидел у него до вечера. Он даже и не подозревал, что тут целую спасательную операцию развернули по его поиску. Но главное в этой истории, что человек жив. Потраченных нами времени и сил не жалко», – улыбается спасатель.
«У меня было много собак, но только с Шаманом я добилась высоких результатов»
На протяжении своей карьеры Нина участвовала в более чем 150 выездах по ликвидации различных происшествий и аварий, и более 50 раз ее команда принимала участие в поисковых работах, связанных с поиском людей.
Нина признается, что получение звания лучшего кинолога МЧС России для нее лучшая оценка ее многолетнего труда.
«Это дает уверенность в том, что не зря столько трудов положено. У меня было много собак, но только с Шаманом я, проведя работу над ошибками, добилась хороших результатов. Это все приходит с опытом. Безусловно, приятно, что мы добились таких высоких оценок», – рассказывает спасатель.
Помимо успехов на служебном поприще за годы службы Нина осуществила свою детскую мечту и обзавелась маленким «хрюшечкой» – и даже не одной, а двумя!
«У меня два французских бульдога – они мои домашние любимцы. Сначала взяла девочку, потом мальчика. Я тоже их дрессирую, но обучаю только командам, которые позволяют сделать нашу совместную жизнь комфортной. Они у меня для души, чтобы потискать», – поделилась она.
Есть у Нины еще одна мечта, пока она на пути к ее осуществлению.
«Я мечтаю, чтобы у меня был свой дом. Там собакам будет просторно, будет где побегать. Конечно, они и сейчас живут в комфорте, но в доме будет еще лучше», – улыбается она.
«Для собаки главное, чтобы ее любили»
Нина настолько любит своих питомцев, что даже отмечает их дни рождения.
«Обязательно всех собак нужно поздравить. Конечно, их тяжело удивить, они и так у меня хорошо кушают, но в день рождения я делаю акценты в еде или могу подарить новый ошейник или игрушки. Я всех высаживаю в ряд, ставлю перед ними миски, фотографирую, чмокаю именинника в нос, и после этого они приступают к праздничному обеду», – улыбаясь, рассказывает Нина.
При этом Нина прекрасно понимает, что не подарки делают ее питомцев счастливыми.
«Главная награда для собаки – это я, – смеется она. – На самом деле, для них главное, чтобы их любили. Мы порой их очеловечиваем, присваиваем им какие-то качества, которые не свойственны четвероногим. Нельзя забывать, что это животные. Они живут инстинктами и некоторые человеческие вещи могут не понимать. Поэтому им важны не подарки и лакомства, а отношения со своим хозяином», – рассказывает спасатель.
В День спасателя лучший кинолог МЧС России поздравляет своих коллег.
«Желаю им поменьше работы, как бы это ни звучало. Чтобы все поиски заканчивались благополучно. Семейного и финансового благополучия, чтобы все были живы, здоровы», – подытожила Нина.
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