Лучший спасатель-кинолог МЧС из Татарстана: «Люблю собак – мое хобби стало моей работой»

Нина Сидорова и ее четвероногие друзья незаменимы в поиске пропавших людей. Долгие годы Нина дрессирует и воспитывает собак-поисковиков. О методах своей работы, о любви к питомцам и о том, что для собаки самое главное, лучший спасатель-кинолог МЧС России рассказала «Татар-информу» в преддверии Дня спасателя, который отмечается сегодня, 27 декабря.





Нина Сидорова стала лучшим спасателем-кинологом МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Еще в 15 лет стала инструктором служебного собаководства

Спасатель второго класса Набережночелнинского ПСО МЧС России Нина Сидорова стала победительницей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в категории «Лучший спасатель-кинолог МЧС России».

Путь от девочки, увлеченной дрессировкой собак, до настоящего профессионала занял 17 лет. Нина родилась в Ижевске, там же сделала первые шаги в карьере. Еще в 15-летнем возрасте она успешно прошла обучение в Учебно-производственном кинологическом центре, получив специальность «инструктор служебного собаководства». В 2004 году она выучилась на ветеринарного фельдшера, а еще через год стала специалистом по рабочим качествам в клубе служебного собаководства в Ижевске.

«Спасателем я работаю с 2007 года. На тот момент у меня уже был кобель немецкой овчарки по кличке Рик. Я с ним занималась в клубах, на площадках. Знакомые, которые знали о службе в МЧС, общались со спасателями, посоветовали мне попробовать себя в этой деятельности», – вспоминает Нина.

«Спасателем я работаю с 2007 года. На тот момент у меня уже был кобель немецкой овчарки по кличке Рик» Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Хотела завести французского бульдога, но папа сказал: ’‘Никаких хрюшечек, берем только овчарку’’»

До того как стать спасателем, несколько месяцев Нина работала волонтером – в это время она готовила собаку к службе и поняла, что такая работа ей подходит. Любовь к собакам у Нины с детства. Вспоминает, что приводила домой дворняг с улицы – было жалко бездомных псов.

«Рик был моей первой собакой серьезной породы. Изначально я хотела какого-нибудь французского бульдога, маленькую хрюшечку. На что мне папа сказал: “Никаких хрюшечек, берем только овчарку”. Папа в армии служил на границе, там у него была овчарка, и в детстве у него была собака такой породы», – говорит Нина.

По словам Нины, она прекрасно понимала, с какими сложностями столкнется, покупая щенка.

«Многие люди берут собаку, не представляя, в чем особенности породы. Потом такие собаки, увы, оказываются на улице», – рассказывает кинолог.

Когда шла работать спасателем, признается Нина, плохо представляла, что ее ждет впереди Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Когда мы искали женщину, которая потерялась в лесу, я поняла, что не готова к таким ужасам»

А вот когда шла работать спасателем, признается Нина, плохо представляла, что ее ждет впереди.

«В МЧС я проходила подготовку, занималась с собакой, но на первом же выезде, когда мы искали женщину, которая потерялась в лесу, я поняла, что не готова к таким ужасам. Я была под впечатлением. В Удмуртии густые и дремучие леса, непроходимые. Во время поисков спасатели не ходят по тропинкам, а выстраиваются в линейку и прочесывают заданный им квадрат местности», – объясняет она.

Если на пути встречается преграда, ее надо преодолеть. Просто обойти нельзя – пропавший человек может находиться именно там. Любая халатность в работе может стоить человеческой жизни. Такие прочесывания лесов – достаточно сложная работа: идти нужно по бурелому, разгребая ветки, в снег, дождь, в любую непогоду.

«Уже со временем приходит осознание, понимаешь, для чего делаешь свою работу», – признается Нина.

Те первые поиски закончились хорошо – женщину нашли. В тот день она пошла за грибами и заблудилась, летом спасатели часто сталкиваются с такими историями.

«Нашли ее не мы, но успех в том, что в тех квадратах, которые мы прошли с Риком за несколько часов, ее не было. То есть мы ее не пропустили – это тоже результат», – объясняет она.

«Получилось так, что мое хобби стало моей работой» Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Мое хобби стало моей работой»

Работа Нину очень увлекла – по ее словам, в этой профессии она развивается, покоряет новые горизонты и преодолевает преграды.

«Затягивает сама работа. Становится интересно ездить на соревнования, аттестации, командировки, готовить собаку, развивать свои физические данные. Получилось так, что мое хобби стало моей работой. Я люблю свою работу, она нисколько меня не гнетет», – поделилась спасатель.

Служба в МЧС научила Нину быть терпимее, действовать с холодной головой. В ее профессии это очень важно, отмечает она.

«Важно правильно оценить ситуацию, не сгоряча», – подчеркнула Нина.

Нина освоила альпинизм, научилась оказывать первую помощь, получила водительские права – это лишь малый список навыков, которые теперь у нее есть благодаря МЧС. Но основной упор она все же делает на работу с собаками.

Нина освоила альпинизм, научилась оказывают первую помощь, получила водительские права Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Он обучен поиску живых людей и тел погибших, а еще мы с ним занимаемся поиском взрывчатки»

В 2010 году Нина переехала в Набережные Челны, где устроилась в федеральный отряд.

«Я приехала на соревнования и решила здесь остаться – федеральный отряд выше по статусу, выслуга 15 лет, потом пенсия. По сути работа выполняется одна и та же, но есть нюансы», – рассказывает Нина.

Когда Рик ушел на заслуженную пенсию, она взялась за обучение сразу трех собак – все они были аттестованы на работу по поиску пропавших.

«На задачи я брала их по очереди, в зависимости от того, в каких условиях они работают лучше. Одна хорошо в лесу справляется, другая – в завалах», – рассказывает спасатель-кинолог.

Сейчас верный друг и напарник Нины – немецкая овчарка Шаман, с ним она и завоевала звание лучшего кинолога МЧС России.

«Он обучен поиску живых людей и тел погибших. Одновременно мы занимаемся поиском взрывчатых веществ, но это больше хобби. Не все собаки справляются сразу с несколькими направлениями поиска, но кто-то рвется работать. То есть все зависит не только от владельца, но и от самой собаки», – объясняет она.

Сейчас верный друг и напарник Нины – немецкая овчарка Шаман, с ним она и завоевала звание лучшего кинолога МЧС России Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Мы очень долго искали мужчину, а оказалось, что он ушел к соседу и просидел у него до вечера»

Несмотря на универсальность пса, чаще всего напарники занимаются поисками пропавших в лесу.

«Чаще всего теряются грибники, многих из них подводит излишняя самоуверенность. Они думают: “Мы этот лес знаем вдоль и поперек”, – они уверены, что с ними ничего не может случиться, но лес не прощает ошибок. Были случаи, когда человека находили уже погибшим. В основном это касается пожилых людей – может произойти сердечный приступ или после случайного падения человек не сможет подняться», – рассказывает Нина.

По словам Нины, нередко люди халатно относятся к своей безопасности – отправляясь в лес, не берут с собой телефоны, надевают неприметную одежду, которая затрудняет поиски, или никому не сообщают о том, что куда-то ушли.

«Многие, кто живет на дачах, этим грешат. Был случай, когда мы очень долго искали мужчину, а оказалось, что он ушел к соседу и просидел у него до вечера. Он даже и не подозревал, что тут целую спасательную операцию развернули по его поиску. Но главное в этой истории, что человек жив. Потраченных нами времени и сил не жалко», – улыбается спасатель.

Звание лучшего кинолога МЧС России для Нины – лучшая оценка ее многолетнего труда Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«У меня было много собак, но только с Шаманом я добилась высоких результатов»

На протяжении своей карьеры Нина участвовала в более чем 150 выездах по ликвидации различных происшествий и аварий, и более 50 раз ее команда принимала участие в поисковых работах, связанных с поиском людей.

Нина признается, что получение звания лучшего кинолога МЧС России для нее лучшая оценка ее многолетнего труда.

«Это дает уверенность в том, что не зря столько трудов положено. У меня было много собак, но только с Шаманом я, проведя работу над ошибками, добилась хороших результатов. Это все приходит с опытом. Безусловно, приятно, что мы добились таких высоких оценок», – рассказывает спасатель.

Нина осуществила свою детскую мечту и обзавелась маленким «хрюшечкой» Фото: из личного архива Нины Сидоровой

Помимо успехов на служебном поприще за годы службы Нина осуществила свою детскую мечту и обзавелась маленким «хрюшечкой» – и даже не одной, а двумя!

«У меня два французских бульдога – они мои домашние любимцы. Сначала взяла девочку, потом мальчика. Я тоже их дрессирую, но обучаю только командам, которые позволяют сделать нашу совместную жизнь комфортной. Они у меня для души, чтобы потискать», – поделилась она.

Есть у Нины еще одна мечта, пока она на пути к ее осуществлению.

«Я мечтаю, чтобы у меня был свой дом. Там собакам будет просторно, будет где побегать. Конечно, они и сейчас живут в комфорте, но в доме будет еще лучше», – улыбается она.

«У меня два французских бульдога – они мои домашние любимцы. Сначала взяла девочку, потом мальчика» Фото: из личного архива Нины Сидоровой

«Для собаки главное, чтобы ее любили»

Нина настолько любит своих питомцев, что даже отмечает их дни рождения.

«Обязательно всех собак нужно поздравить. Конечно, их тяжело удивить, они и так у меня хорошо кушают, но в день рождения я делаю акценты в еде или могу подарить новый ошейник или игрушки. Я всех высаживаю в ряд, ставлю перед ними миски, фотографирую, чмокаю именинника в нос, и после этого они приступают к праздничному обеду», – улыбаясь, рассказывает Нина.

При этом Нина прекрасно понимает, что не подарки делают ее питомцев счастливыми.

«Главная награда для собаки – это я, – смеется она. – На самом деле, для них главное, чтобы их любили. Мы порой их очеловечиваем, присваиваем им какие-то качества, которые не свойственны четвероногим. Нельзя забывать, что это животные. Они живут инстинктами и некоторые человеческие вещи могут не понимать. Поэтому им важны не подарки и лакомства, а отношения со своим хозяином», – рассказывает спасатель.

В День спасателя лучший кинолог МЧС России поздравляет своих коллег.

«Желаю им поменьше работы, как бы это ни звучало. Чтобы все поиски заканчивались благополучно. Семейного и финансового благополучия, чтобы все были живы, здоровы», – подытожила Нина.