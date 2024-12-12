Спасателя из Набережных Челнов Нину Сидорову признали лучшим кинологом МЧС 2024 года

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатель второго класса Набережночелнинского ПСО Нина Сидорова стала победительницей Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» в категории «Лучший спасатель-кинолог МЧС России».

В возрасте 15 лет Нина Сидорова успешно прошла обучение в «Учебно-производственном кинологическом центре» в Ижевске, получив специальность «инструктор служебного собаководства». В 2004 году она также квалифицировалась как «ветеринарный фельдшер», а через год окончила курс «Специалист по рабочим качествам» в клубе служебного собаководства в Ижевске.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Принести домой щенка мне разрешили только с одним обязательным условием: это должна быть немецкая овчарка. Папа служил на границе, а потому ценил и признавал только собак этой породы. Конечно же, и я их безумно люблю. Шаман у меня уже третий», – поделилась Нина Сидорова.

Первого щенка для тренировки навыков кинолога Нина завела в 2003 году.

«Помимо кинологии, меня привлекали различные виды творчества, начиная от дизайна интерьера до прикладного искусства. Получалось неплохо, но лучшего всего – с собаками. Мне было интересно заниматься с ними, хотелось добиться результатов», – рассказала она.

Тогда Нина Сидорова сосредоточилась на подготовке собак для поисково-спасательных работ. Ее первая овчарка по кличке Рик успешно адаптировалась к этому заданию. В 2007 году Нину Сидорову пригласили в спасательную службу Ижевска.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На протяжении своей карьеры Нина участвовала в более чем 150 выездах по ликвидации различных происшествий и аварий, и более чем 50 раз ее команда принимала участие в поисковых работах, связанных с поиском людей.

«Достигнутые результаты – вот самое важное в работе, – отметила лучший кинолог МЧС России 2024 год. – Все мои собаки личные, я с ними в режиме 24/7, они всегда со мной, я их чувствую, понимаю, по взгляду, эмоции. И они мне отвечают взаимностью. Такое „родство» действительно облегчает работу. Я ощущаю их настроение, стоит ли сейчас что-то делать на тренировке или лучше отложить на потом. Знаю, что лучше сделать потом, чем сейчас получить негативный опыт», – подчеркнула она.