Лучший мэр Москвы, не считая Собянина, и декабристы: о чем была лекция Мединского в Казани
Мединский предложил организовать сбор на памятник мэру Москвы Алексееву
Владимир Мединский в эти выходные впервые встретился с Клубом любителей русской истории и дал благотворительную лекцию. Кому москвичи обязаны благоустройством Александровского сада и появлением ГУМа, какой фильм о декабристах стоит посмотреть и зачем ехать на Новодевичье кладбище, узнал корреспондент «Татар-информа».
Мединский дал лекцию в Казани для местных и специально приехавших
Помощник Президента России, доктор исторических наук Владимир Мединский дал лекцию для Клуба любителей русской истории в Казани. Клуб создали в прошлом году, а всего по стране около двадцати таких объединений.
«Казанский клуб под моим председательством возник в июле прошлого года. К его работе я привлекаю моих коллег-экскурсоводов, краеведов и сам провожу экскурсии. Все мы стараемся давать нашей аудитории уникальный контент. Арское кладбище, Музей истории Петропавловского собора, деревянный дом Пельцмана, который его владелец превратил в настоящий музей, – в Казани много необычных локаций, где мы побывали. Владимир Ростиславович внимательно изучает клубную работу в регионах, и очень здорово, что он положительно оценил нашу работу и в этот раз выбрал именно Казань для проведения своей лекции», – прокомментировал «Татар-информу» председатель Клуба любителей русской истории в Казани, член Общественной палаты РТ Марк Шишкин.
Лекция благотворительная, средства от продажи билетов пойдут на развитие Клуба любителей русской истории в Казани. Стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тыс. рублей. «Пусть они пойдут на благое дело», – пожелал помощник Президента РФ.
Мединский поинтересовался, все ли собравшиеся в одном из залов театра им. Г. Камала местные. Оказалось, что нет – около четверти слушателей специально приехали из других городов ради лекции Мединского. «Внутренний туризм!» – прокомментировал он.
Были и те, кто привез с собой его книги, чтобы получить автограф лектора. Мединский написал серию книг «Мифы о России»: «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов», «О русском воровстве, душе и долготерпении», сборник «Скелеты из шкафа русской истории».
Его авторству принадлежат «Рассказы из русской истории». Это произведения о ключевых фигурах отечественной истории, императорах и императрицах, их приближенных, фаворитах, полководцах и мыслителях. Книги написаны на основе цикла авторских передач на телеканале «Россия – Культура».
Напомним, что Мединский – председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России. Доктор исторических наук, один из авторов единого учебника истории для российских школьников.
Мединский порекомендовал посмотреть фильм «Союз спасения» и сходить на Новодевичье кладбище в Москве
Встреча называлась «Ответы на ваши вопросы по истории XIX века». Как пояснил Мединский, ему регулярно поступают вопросы на лекциях и в соцсетях. На три таких вопроса он ответил на полуторачасовой лекции в Казани.
Первую тему Мединский посвятил представителю старинного дворянского рода Давыдовых – Денису Давыдову. Он яркий представитель «гусарской поэзии», генерал-лейтенант, один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.
Похоронен Денис Давыдов на Новодевичьем кладбище, которое Мединский рекомендовал посетить своим слушателем, поскольку это буквально «как учебник русской истории».
Второй вопрос звучал так: «Есть ли связь между Муравьевым-Карским и Муравьевым-Амурским?» Мединский вновь обратился к генеалогии, а большую часть рассказа посвятил Сергею Муравьеву-Апостолу, известному как один из руководителей движения декабристов. Он был в числе первых членов «Союза спасения».
В 2019 году на экраны вышел отечественный фильм с одноименным названием, который Мединский рекомендовал посмотреть.
«Посмотрите «Союз спасения». Мне лично очень нравится. Говорят, сериал еще лучше», – сказал лектор. Вероятно, он имел в виду проект Первого канала, это одновременно приквел и сиквел одноименного фильма 2019 года.
Кого Мединский назвал лучшим мэром Москвы, не считая Собянина
Третья тема оказалась, пожалуй, наиболее любопытной. Рассказывая о Николае Алексееве – о главе, а по-нынешнему, о мэре Москвы в 1885–1893 годах, – Мединский сделал несколько любопытных комментариев и даже выступил с инициативой.
«Николай Александрович Алексеев – мало кому что-то говорят эти имя и фамилия сегодня, а зря. Потому что, ну конечно, не считая Сергея Семеновича Собянина, это, наверное, лучший мэр в истории Москвы всех времен и народов», – сказал лектор.
Алексеев стал мэром Москвы всего в 33 года. Был предпринимателем и промышленником, поэтому многое в городе делал либо за свой счет, либо просил денег у купцов.
«Один купец, по некоторым легендам, когда-то служил приказчиком у его отца и поднялся. Представляете связь? К нему приходит мэр, сын босса, и денег просит. Он и говорит: «Ну что, Никола, отвесишь мне земной поклон – дам миллион». Все смотрят вокруг. Ну Николай Алексеевич отвесил земной поклон при всех. Земной поклон – это не поклониться, это встать на колени и лбом коснуться ног. Купец оторопел, дал миллион на больницу. А как иначе? Слово купеческое», – рассказал Мединский.
По легенде, деньги пошли на строительство Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, также известной как «Кащенко», так как в советские годы называлась именем известного психиатра Петра Кащенко. Учреждение работает до сих пор.
Именно при Алексееве в Москве появилась канализация, и, как отметил Мединский, Алексеевский водопровод в центре российской столицы работает до сих пор.
«Когда он делал в Москве канализацию, в центре остался один богатый особняк, куда не подвели ни канализацию, ни водопровод. Это был особняк Алексеева», – добавил лектор.
Мэр поручил снести торговые ряды – во времена его руководства построили Верхние торговые ряды, которые сегодня известны как ГУМ. При нем достроили здание Государственного исторического музея на Красной площади.
Дальний и непрямой родственник Алексеева Павел Третьяков подарил свою галерею городу именно во времена руководства Алексеева. «Если бы не Алексеев, Третьяков мог бы и подумать», – заметил Мединский.
При этом мэре Москвы благоустроили Александровский сад, перестали строить пожароопасные деревянные дома, начали асфальтировать дороги раньше, чем в Петербурге.
Мединский хочет поставить в столице России памятник мэру Алексееву, но не за госсчет
Алексеев был застрелен психически нездоровым горожанином в своем кабинете, а через два дня градоначальник скончался. По словам Мединского, в последние часы своей жизни он распорядился о выделении еще 300 тыс. на строительство психбольницы.
Сейчас же в Москве нет ни могилы (в советские времена его могилу, как и все кладбище в Новоспасском монастыре, уничтожили), ни памятника Алексееву.
«Я прошу рассматривать нашу сегодняшнюю встречу как организацию добровольного общества по сбору средств на памятник Алексееву. Не сложно поставить сейчас памятник при поддержке какой-нибудь крупной общественной организации. Или даже государства. Алексеев бы сам так никогда не поступил – ни копейки не дал бы из казны на что-то, что может мемориализировать его память или его близких людей. Никогда. Поэтому я думаю, что памятник Алексееву, конечно, в Москве обязательно надо поставить. Поставить именно на частные пожертвования москвичей, как бы поступил он сам. Обязательно этим займемся», – заявил Мединский.
Лекция о трех фамилиях – Давыдовых, Муравьевых, Алексеевых – закончилась под аплодисменты. После нее к Мединскому выстроилась очередь, а это буквально все собравшиеся в зале: кто-то пришел подписать книги, другие задавали уточняющие вопросы по истории, многие хотели фото со знаменитостью. Некоторым, ввиду плотного рабочего графика, пришлось отказать, но лектор сказал, что рассматривает возможность выступить и в других крупных городах, где есть клубы любителей русской истории.