Кузьмин не прошел медосмотр в «Рубине»: ранее клуб объявил о переходе игрока официально

Бывший полузащитник «Динамо» Максим Кузьмин не сумел пройти медосмотр в «Рубине». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, вероятной причиной провала медицинского осмотра футболистом является травма ноги, из-за которой Кузьмин в составе «Балтики» пропустил часть весеннего этапа ФНЛ.

Стоит отметить, что ранее клуб официально объявил о переходе Кузьмина в «Рубин» в социальных сетях клуба, заявив о подписании контракта на три года. Однако, чуть позже удалил данную запись со всех площадок.

В минувшем сезоне хавбек провел в составе калининградского клуба 29 матчей и отметился одним голом.

Напомним, накануне «Рубин» подписал контракт с бывшим защитником «Краснодара» Александром Мартыновичем.