Лучшие студенты страны подведут сегодня итоги форума в Казани

Фото: Ильгиз Гильманов

Закрытие Всероссийского студенческого форума, который проходит в Казани с 21 сентября, состоится сегодня в КРК «Пирамида».

В программе вечерних торжеств — награждение победителей конкурса грантов, организованного в рамках слета Национальной лиги студенческих клубов, запуск Школы тренеров НЛСК. Призы и подарки от организаторов и партнеров форума получат и самые активные участники студенческого события в Казани.

Торжество будет сопровождать выступление специального гостя — артиста лейбла Black Star, рэпера Slame.

Всероссийский студенческий форум, который проводится в рамках Национального проекта «Образование», вобрал в себя более 100 региональных площадок, слет НЛСК и его онлайн-формат.

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство по делам молодежи РТ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, Федерального государственного автономного учреждения Ресурсный Молодежный Центр, Студенческого координационного совета, Российского общества «Знание».