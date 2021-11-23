Лучшие решения участников третьего сезона «Цифрового прорыва» уже реализуются на практике

Лучшие решения участников третьего сезона IT-чемпионата «Цифровой прорыв» уже воплощаются в жизнь. Об этом на состоявшейся сегодня в пресс-центре ТАСС пресс-конференции рассказал руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, сообщает оргкомитет проекта.

«По итогам восьми полуфиналов хакатонщики создали 879 решений. Больше всего решений было представлено в рамках хакатона, посвященного образованию и развитию кадров, а также хакатона о медицине и здравоохранении. Итог IT-чемпионата — более 8000 решений. Для нас также важно, чтобы решения участников „Цифрового прорыва“ находили свое воплощение и реализовывались на практике. И в этом году есть много таких примеров», — подчеркнул он.

В частности, Плуготаренко упомянул команду BigDataMSU, которая разработала решение для сбора данных о транспортных потоках, позволяющее собирать необходимую информацию для проведения ремонта дорог. По его словам, «сейчас команда уже готовится к новой фазе испытаний совместно с ЦОДД». Другая команда, «Надмозги», продолжает работать над решением, разработанным на хакатоне. Ее участники разработали социальный маркетплейс для воспитанников детских домов. Уже в конце января 2022 года они планируют запустить пилотную версию проекта и масштабировать решение на другие регионы, добавил он.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в финале IT-чемпионата «Цифровой прорыв», который пройдет в Иннополисе с 2 по 4 декабря, примут участие 1333 специалиста. Город-спутник Казани станет центральным хабом мероприятия, в течение 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач. Там пройдут отраслевые мероприятия и внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров и представителей СМИ. Кроме того, команды будут соревноваться онлайн и в 18 региональных IT-хабах.

«В Иннополисе будет развернута студия, откуда будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала. Город выбран местом проведения мероприятия не случайно. Помимо первого в России IT-университета и ОЭЗ „Иннополис“ для компаний технико-внедренческого типа, город Иннополис — это также тестовая площадка для новых технологий и цифровых решений. Для нас важно создавать и поддерживать условия для развития IT-отрасли в нашей стране», — подчеркнул глава города Руслан Шагалеев. Он пожелал удачи всем участникам конкурса и поприветствовал будущих гостей Иннополиса.