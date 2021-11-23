Финал «Цифрового прорыва» соберет в Иннополисе более 1300 IT-специалистов

В финале IT-чемпионата «Цифровой прорыв», который пройдет в Иннополисе с 2 по 4 декабря, примут участие 1333 IT-специалиста. Это члены команд из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов и участники из топа-25 по каждой задаче состязаний. О промежуточных итогах конкурса, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», рассказали участники состоявшейся сегодня в пресс-центре ТАСС пресс-конференции, сообщает оргкомитет проекта.

За семь месяцев, которые проводится конкурс, его участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона мероприятия состязались свыше 50 тыс. человек, а всего мероприятия этого сезона собрали почти 100 тыс. конкурсантов.

В финале будут представлены 12 кейсов от таких компаний и государственных органов, как Минцифры Татарстана, госкорпорация «Росатом», «Транспортные инновации Москвы», Accenture, ВТБ, «Россети», «Ростелеком», ПСБ, РБК, билайн, Hyper AdTech и Минэнерго РФ.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров обратил внимание на важность конкурса для формирования профессионального сообщества IT-специалистов. «Более 257 тыс. человек вовлечены в мероприятия конкурса за три сезона, и почти 100 тыс. из них – только в этом году (51 234 участника конкурсных соревнований, остальные — участники сообщества). В тематических хакатонах третьего сезона приняли участие 1223 команды. А конкурсантами IT-чемпионата по машинному обучению, искусственному интеллекту и большим данным стали 4943 разработчика, которые создали 8831 решение — в два раза больше, чем в прошлом году (4415 работающих решений)», — пояснил он.

Комиссаров также пожелал победы сильнейшим финалистам и при этом подчеркнул: «Но главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны».