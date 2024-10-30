Сборная Татарстана заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная Татарстана в общекомандном зачете заняла второе место в финале Национального чемпионата среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями «Абилимпикс». Всего участники из республики завоевали 26 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Десятый чемпионат проходил в Москве 26 – 29 октября. Сегодня татарстанская команда вернулась в Казань, где ее торжественно встретили на железнодорожном вокзале столицы Татарстана.

«Это очень серьезное соревнование, которое проходит уже десять лет подряд. И Татарстан в этом чемпионате принимает активное участие. Нашу республику представляли 96 конкурсантов, а вместе с сопровождающими, наставниками, экспертами, переводчиками жестового языка – 234 человека. Это огромная дружная семья. Мы очень гордимся нашими участниками», – заявил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, сборная Татарстана выдержала очень жесткую конкуренцию, уступив лишь Москве. «В чемпионате принимали участие более тысячи конкурсантов со всей России. Борьба была жесткая между Московской областью, Татарстаном и Санкт-Петербургом. В итоге Санкт-Петербург занял третье место», – сообщил глава Минобрнауки.

Хадиуллин заметил, что участники «Абилимпикса» востребованы на предприятиях, трудоустраиваются в сфере малого и среднего бизнеса. «Руководители предприятий и учебных заведений всесторонне поддерживают эту категорию людей. Они не остаются без внимания руководства республики», – подчеркнул он.

Учащаяся Старочурилинской средней школы Арского района Гузель Валиева заняла первое место в компетенции «Вязание спицами» среди школьников. В чемпионате она участвует уже второй раз, в прошлом году завоевала первое место в компетенции «Вязание крючком».

«Все равно было волнительно. Произошли изменения в задании конкурса, о которых мы узнали во время чемпионата: нужно было связать снуд для шеи с двумя косичками вместо одной. Сначала я растерялась. Но когда увидела, что соперники быстрее меня делают, подумала, что если сейчас не соберусь, то они вместо меня займут первое место. Я решила, что не отдам победу», – рассказала конкурсантка корреспонденту «Татар-информа».

Преподаватель Арского педколледжа и главный эксперт в компетенции «Вязание крючком» Фарида Гайнутдинова добавила, что Гузель выполнила работу на 15 минут раньше установленного времени. «Немного переволновалась. В этом конкурсе, если участник занимает первое место, то по такой же компетенции не может участвовать на следующий год. Гузель поменяла компетенцию. Получается, что человек-универсал, который вяжет и крючком, и спицами», – отметила она.

В компетенции «Парикмахерское искусство» первое место заняла Анна Яковлева. В этом году она окончила школу и поступила в Казанский торгово-экономический техникум.

«В прошлом году я заняла второе место по этой компетенции, а в этом году уже первое. У меня была хорошая поддержка и подготовка. Я готовилась к конкурсу три месяца», – поделилась участница чемпионата.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам ее матери Татьяны Яковлевой, задания были сложнее, чем в прошлом году. «Некоторые парикмахеры не справляются с такими заданиями на третьем курсе, а их должны были выполнять школьники. В этом году участников было больше. И все они были сильные, все старались. Спасибо Министерству образования за поддержку, красивую форму, за проживание. Все было организовано на высшем уровне. И Москва встретила нас очень хорошо. Конечно, были эмоции, слезы», – сказала она.

В финале чемпионата победители региональных этапов из 89 субъектов РФ, успешно прошедшие отбор, продемонстрировали мастерство в 50 основных и 11 презентационных компетенциях.

Чемпионаты по профессиональному мастерству «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей» национального проекта «Образование». Это движение направлено на профессиональную ориентацию людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их трудоустройству.