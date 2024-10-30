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Сборная Татарстана заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
Сборная Татарстана в общекомандном зачете заняла второе место в финале Национального чемпионата среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями «Абилимпикс». Всего участники из республики завоевали 26 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Десятый чемпионат проходил в Москве 26 – 29 октября. Сегодня татарстанская команда вернулась в Казань, где ее торжественно встретили на железнодорожном вокзале столицы Татарстана.
«Это очень серьезное соревнование, которое проходит уже десять лет подряд. И Татарстан в этом чемпионате принимает активное участие. Нашу республику представляли 96 конкурсантов, а вместе с сопровождающими, наставниками, экспертами, переводчиками жестового языка – 234 человека. Это огромная дружная семья. Мы очень гордимся нашими участниками», – заявил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
По его словам, сборная Татарстана выдержала очень жесткую конкуренцию, уступив лишь Москве. «В чемпионате принимали участие более тысячи конкурсантов со всей России. Борьба была жесткая между Московской областью, Татарстаном и Санкт-Петербургом. В итоге Санкт-Петербург занял третье место», – сообщил глава Минобрнауки.
Хадиуллин заметил, что участники «Абилимпикса» востребованы на предприятиях, трудоустраиваются в сфере малого и среднего бизнеса. «Руководители предприятий и учебных заведений всесторонне поддерживают эту категорию людей. Они не остаются без внимания руководства республики», – подчеркнул он.
Учащаяся Старочурилинской средней школы Арского района Гузель Валиева заняла первое место в компетенции «Вязание спицами» среди школьников. В чемпионате она участвует уже второй раз, в прошлом году завоевала первое место в компетенции «Вязание крючком».
«Все равно было волнительно. Произошли изменения в задании конкурса, о которых мы узнали во время чемпионата: нужно было связать снуд для шеи с двумя косичками вместо одной. Сначала я растерялась. Но когда увидела, что соперники быстрее меня делают, подумала, что если сейчас не соберусь, то они вместо меня займут первое место. Я решила, что не отдам победу», – рассказала конкурсантка корреспонденту «Татар-информа».
Преподаватель Арского педколледжа и главный эксперт в компетенции «Вязание крючком» Фарида Гайнутдинова добавила, что Гузель выполнила работу на 15 минут раньше установленного времени. «Немного переволновалась. В этом конкурсе, если участник занимает первое место, то по такой же компетенции не может участвовать на следующий год. Гузель поменяла компетенцию. Получается, что человек-универсал, который вяжет и крючком, и спицами», – отметила она.
В компетенции «Парикмахерское искусство» первое место заняла Анна Яковлева. В этом году она окончила школу и поступила в Казанский торгово-экономический техникум.
«В прошлом году я заняла второе место по этой компетенции, а в этом году уже первое. У меня была хорошая поддержка и подготовка. Я готовилась к конкурсу три месяца», – поделилась участница чемпионата.
По словам ее матери Татьяны Яковлевой, задания были сложнее, чем в прошлом году. «Некоторые парикмахеры не справляются с такими заданиями на третьем курсе, а их должны были выполнять школьники. В этом году участников было больше. И все они были сильные, все старались. Спасибо Министерству образования за поддержку, красивую форму, за проживание. Все было организовано на высшем уровне. И Москва встретила нас очень хорошо. Конечно, были эмоции, слезы», – сказала она.
В финале чемпионата победители региональных этапов из 89 субъектов РФ, успешно прошедшие отбор, продемонстрировали мастерство в 50 основных и 11 презентационных компетенциях.
Чемпионаты по профессиональному мастерству «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей» национального проекта «Образование». Это движение направлено на профессиональную ориентацию людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их трудоустройству.
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