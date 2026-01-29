Лучшие годы жизни пройдут за решеткой: как украинские спецслужбы вербуют подростков в РТ

Как один пост в соцсети или в мессенджере может стать началом цепочки событий, которая приведет школьника на скамью подсудимых? Чем хулиганский поступок отличается от теракта? Почему украинские спецслужбы делают ставку на молодежь и как обезопасить своего ребенка? На эти другие вопросы «Татар-информу» ответил сотрудник правоохранительных органов.





Молодых втягивают в совершение преступлений, потому что они легко поддаются влиянию и не имеют сформированного критического мышления

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обещанных денег не получат, а жизнь испортят»

Сегодняшние реалии таковы, что в криминальных сводках новостей и России, и Татарстана периодически всплывают сообщения о подростках, задержанных за теракт или пособничество ВСУ. О том, как украинские спецслужбы вербуют подростков за несколько тысяч рублей на совершение теракта или диверсии, «Татар-информу» рассказал один из действующих сотрудников правоохранительных органов в РТ.

По словам сотрудников правоохранительных органов, несовершеннолетние сегодня – основная цель для вербовки у СБУ. Их находят, с ними списываются, как правило, в телеграм-каналах. В основном это проукраинские новостные каналы, но не только они. Если где-нибудь в таком чате или в канале молодой человек или девушка высказались против России, с ним, как правило, связываются и начинают обрабатывать.

«Они шерстят комментарии в поисках враждебно настроенной молодежи. Отдельного внимания стоит то, что канал может быть и проукраинским, и, наоборот, патриотическим, например канал какого-нибудь военкора. Находят негативные комментарии про Россию, пишут авторам личные сообщения с предложением о заработке или работе на СБУ из идеологических соображений», – рассказал сотрудник правоохранительных органов в РТ.

На такие предложения, как правило, отзываются так называемые ждуны – люди, которые хотят менять жизнь в стране, поступаясь любыми принципами, честью и достоинством.

«Им предлагают деньги за поджог, например, релейного шкафа, машины или сотовой вышки, но итог всегда одинаков – они не получат ни копейки, зато надолго засядут за решетку», – объяснил сотрудник правоохранительных органов.

Молодых втягивают в совершение преступлений по той простой причине, говорят эксперты, что они легко поддаются влиянию и не имеют сформированного критического мышления. Да и вообще взрослые люди очень редко комментируют посты в социальных сетях.

В криминальных сводках новостей и России, и Татарстана периодически всплывают сообщения о подростках, задержанных за теракт или пособничество ВСУ Фото: © «Татар-информ»

«Пособники СБУ делятся на жадных и идеологических»

По словам сотрудника правоохранительных органов, есть две категории сообщников СБУ. Одни идут на преступление исключительно ради наживы – их мотивируют большие суммы. И самые опасные – те, кто соглашается по идеологическим соображениям. Они сами в интернете ищут запрещенные сайты, пытаются связаться с украинскими спецслужбами и предлагают свою помощь, зачастую соглашаясь идти на преступления бесплатно.

«Вот, например, одно из дел, расследование которого мы завершили недавно. Несовершеннолетний парень из Татарстана, идеологический сообщник СБУ. Рассказал, что не согласен с внутренней и внешней политикой, в качестве протеста решил совершить теракт. И такие люди наиболее опасны – если те, кто совершает преступление за деньги, не всегда понимают, что им грозит, то идеологически настроенные в полной мере осознают, к чему могут привести их действия. Этот парень кинул коктейль Молотова в административное здание Порохового завода. Его успели потушить, но если бы здание загорелось, последствия могли бы быть плачевными. Пусть и ненадолго, но работа завода могла остановиться», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

В процессе следствия выяснилось, что парень проходил обучение и изучал специальную экстремистскую литературу – учился изготавливать взрывчатые вещества. Такие люди, объясняют эксперты, думают, что при помощи терактов смогут что-то изменить, но на деле просто пугают людей и дестабилизируют общество.

«По закону наказание несовершеннолетнему не может превышать десяти лет лишения свободы. Но если парню на момент совершения преступления уже было 18 лет, его ждет наказание вплоть до 25 лет лишения свободы. Это огромный срок», – сказал он.

Сотрудник правоохранительных органов вспомнил еще одно похожее дело – совершеннолетний житель Татарстана осознанно решил помогать СБУ. Он купил дорогой квадрокоптер, снимал, где расположены те или иные объекты инфраструктуры. Всю собранную информацию он передавал СБУ. Сам ходил и поджигал релейные шкафы. Как выяснилось позже, делал это он просто назло своей стране.

Наказание несовершеннолетнему не может превышать 10 лет лишения свободы. Но если парню на момент совершения преступления уже было 18 лет, его ждет наказание вплоть до 25 лет лишения свободы Фото: © Александр Кондратюк / РИА Новости

«Подросток, совершивший теракт, юность и молодость проведет за решеткой»

Дети до 16 лет если и сотрудничают с СБУ, то исключительно за деньги, объяснил сотрудник правоохранительных органов. Как правило, это ребята из неблагополучных семей, которые не до конца осознают, что делают.

«Им предлагают что-то поджечь, обещают за это копейки – от 5 до 15 тысяч рублей. Подчас дети воспринимают это как обычное хулиганство и не понимают, чем поджог кнопки в лифте отличается от поджога сотовой вышки или релейного шкафа. Когда начинаем выяснять, оказывается, что ребенок этот вполне может быть патриотически настроен, он просто не понимает, что получит за содеянное огромный срок», – добавил он.

Чем же хулиганство отличается от теракта? Теракт, согласно закону, – это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население или создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий.

«Обратите внимание на слова об ‘’устрашении населения и создании опасности’’. Когда человек поджигает релейный шкаф, он подвергает опасности других людей, ведь поезд может сойти с рельсов или столкнуться с другим поездом – это прямая опасность для окружающих. То же самое с поджогом стратегического предприятия – там может что-то взорваться, пострадают люди. Подросток, как правило, не в состоянии оценить масштаб возможных последствий, он думает, что ничего страшного не случится, особенно если в этом его убеждает взрослый куратор», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Кураторы убеждают подростков в том, что они совершают обычное хулиганство. На деле же все вышеописанное законом определяется как террористический акт, а за его совершение дают огромные сроки. Согласившись за 5 тысяч рублей на поджог, большую часть своей жизни молодой человек проведет в колонии.

«Если подросток совершил подобное преступление, когда ему было 17 лет, то на волю он выйдет только в 27 – всю свою молодость, лучшие годы жизни он проведет в тюрьме. Выйдет оттуда с клеймом террориста на всю оставшуюся жизнь. Если преступнику больше 18 лет, он попадет в список террористов и экстремистов, а на свободу только спустя пару десятков лет. Не факт, что все его близкие к этому моменту будут еще живы», – добавил сотрудник правоохранительных органов.

Чтобы не случилось беды, следователь настоятельно рекомендует родителям как можно больше участвовать в жизни своих детей, разговаривать с ними, до определенного возраста поставить на их гаджеты функцию «родительского контроля». Отдельного внимания стоит общение ребенка в различных играх – сотрудники СБУ нередко под разными предлогами переманивают детей из игр в мессенджеры и дальше работают по своей обычной схеме вербовки.