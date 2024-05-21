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«Лучшая поддержка»: родные бойцов СВО направили именные посылки на передовую
Из Нижнекамска в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарного груза. Это именные посылки бойцам от жен и родственников.
В коробках только самое необходимое. Средства личной гигиены, одежда, лекарства. И, конечно же, в каждой есть письмо — это обращение к своему солдату со словами любви и веры в него. Там на передовой это лучшая поддержка.
«Ну естественно, им приятно получать посылки от близких родственников и поддержку чувствовать с Родины!» — говорит зампредседателя «Союза добровольцев Донбасса» Нижнекамска Олег Есипов.
Доставить гуманитарную помощь адресатам взялись члены «Союза добровольцев Донбасса» из Нижнекамска, а также ребята из «Боевого братства» при поддержке Айдара Метшина. Депутат Госдумы на постоянной основе помогает с транспортным средством и закупает необходимые вещи.
«Собирали именные посылки жены и мамы, также гуманитарную помощь помогали собирать жители нашего города. Спасибо. И хотелось бы сказать, что мы в ежедневном режиме ждем всех желающих помочь. Приглашаем в наш пункт на Химиков 72 Б», — рассказала председатель Совета территориального общественного самоуправления Лариса Орлова.
Ехать до адресатов в зону СВО гуманитарный груз будет почти четыре дня. Каждую посылку из дома, солдату передадут лично в руки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы направили десять тонн помощи бойцам СВО и в госпиталь Лисичанска.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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