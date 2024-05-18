Нижнекамцы направили десять тонн помощи бойцам СВО и в госпиталь Лисичанска

Сегодня из Нижнекамска в зону спецоперации отправили десять тонн помощи. На передовую направлены строительные инструменты и материалы, генераторы, тепловизоры и многое другое. Значительная часть груза предназначена для госпиталя Лисичанска.

Эта отправка, совместная с инициативной группой «Гуманитарка Татарстан. Нижнекамск», стала 17-й по счету. Благодаря неравнодушным жителям Нижнекамска и Набережных Челнов из города выдвинулась колонна из пяти машин.

«Знаю, как важно для бойцов чувствовать нашу поддержку. Поэтому мы стараемся доставить посылки лично до каждого нижнекамца, защищающего нашу Родину. Все запросы отрабатываются точечно, чтобы каждый смог получить именно то, в чем у него возникла необходимость, — написал в соцсетях глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. — Выражаю огромную благодарность активистам, занимающимся сбором и транспортировкой собранной помощи. Ваше дело неоценимо».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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