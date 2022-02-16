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Спорт
16 февраля 2022  09:35
Дамир Садриев

«Лучшая команда республики» — Минниханов поприветствовал татарстанских следж-хоккеистов

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«Лучшая команда республики» — Минниханов поприветствовал татарстанских следж-хоккеистов
Фото: Михаил Захаров

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в благотворительном матче по следж-хоккею с участием представителей клубов Континентальной хоккейной лиги и чиновников.

Руководитель республики поблагодарил организаторов и участников мероприятия, написав на своих страницах в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».

«На льду лучшая команда Татарстана. В „Татнефть Арене“ прошел благотворительный матч „Хоккей каждому“, спасибо всем участникам и организаторам!» — подчеркнул Минниханов.

Накануне, 15 февраля, в рамках акции «Хоккей каждому» на лед вышли дети с ограниченными возможностями здоровья из Казани и Нижнекамска, а также игроки «Ак Барса», «Нефтехимика», «Локомотива» и «Северстали».

 

Фото: © Михаил Захаров

От «барсов» в благотворительном мероприятии приняли участие Дмитрий Юдин, Илья Сафонов и Александр Бурмистров. Кроме того, к игре присоединились мэр Казани Ильсур Метшин и бывший когда-то форвардом сборной СССР хоккеист Сергей Шепелев.

Организаторами матча стали региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Республике Татарстан и ивент-агентство «Даже если». В качестве партнеров мероприятия выступили ХК «Ак Барс», Федерация хоккея РТ и фонд «День добрых дел». Такие игры проводятся с 2018 года.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#ХК Ак барс #хоккей #Рустам Минниханов
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