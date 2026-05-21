Лоза заявил, что перекрестившийся перед своим портретом SHAMAN просто соблюдал ритуал

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг артиста SHAMAN (Ярослава Дронова), которого раскритиковали после концерта в Твери за то, что он перекрестился перед своими портретами.

В беседе с «Абзацем» Лоза заявил, что не видит в поступке исполнителя ничего необычного и считает подобные действия частью личных сценических ритуалов.

«Это ритуалы, которые каждый для себя придумывает сам. И не надо относиться к ним как к чему-то постыдному или неприличному. Поймите, ритуалы бывают разные у людей. И некоторые очень индивидуальные и личные», – отметил музыкант.

Композитор также рассказал, что подобные традиции есть и в его коллективе.

«В моем коллективе есть люди, которые заходят в туалет перед выступлением и что-то там делают. Что они там делают, я не знаю. Может, они там крестятся, может быть, молятся или что-то себе подправляют. И без этого не могут выходить на сцену. <…> Ничего особенного в этом нет. Это просто ритуал», – указал Лоза.