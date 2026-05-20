Shaman объяснил, почему перекрестился перед своим портретом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, объяснил, почему перед концертом в Твери перекрестился рядом со своим портретом. В разговоре с РИА Новости артист заявил, что этот жест связан исключительно с его верой.

Ранее в соцсетях появились кадры, снятые перед выступлением певца. На видео Shaman проходит по холлу, где размещены его портреты, останавливается возле одного из них и крестится.

Комментируя ситуацию, Дронов отметил, что крестное знамение является символом его веры. По словам артиста, за свою жизнь и убеждения он считает себя ответственным только перед Богом, а не перед людьми, которые стремятся осуждать других.