«Лошадью ходи!»: у Казанского Кремля гусары «живых» шахмат разбили армию Наполеона

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У Центрального стадиона, под стенами Казанского Кремля специально к акции «Ночь музеев» впервые за пределами Бородинского поля была разыграна «Бессмертная» шахматная партия 1851 года, фигурами которой стали реконструкторы военно-исторических клубов России и настоящие кони. Скакунов для масштабного шоу, как ранее сообщал «Татар-информ», предоставила конная полиция Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этот день очень много событий происходит по всей Республике Татарстан, по всей стране — сегодня наша любимая акция „Ночь музеев“. Мы пошли на очень большой риск: у нас, что называется, обменные гастроли двух музеев — Национального музея РТ и прекрасного музейного комплекса „Бородино“. Сегодня на площадке „Бородино“ идет Сабантуй — мы делегировали туда наш традиционный татарский праздник. А на нашей площадке гастроли постановки, которая обычно проходит только на площадке „Бородино“, и в первый раз они всё это делают в городских условиях. Я думаю, это будет очень интересно. Это интеллектуальное шоу — не знаю, как детям, надеюсь, взрослым это точно понравится», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова перед началом партии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Роли фигур «живых шахмат» исполнили члены военно-исторических клубов России. Среди них были представители Переславля-Залесского, Москвы и, конечно, Казани. Русскую пехоту (белые пешки) составили участники казанского военно-исторического клуба «Арсенал». Пехоту лучшей армии Европы начала XIX века (черные пешки) — представители казанского военно-исторического клуба «Витязь». На шахматном поле, под которое была расчерчена часть площади Тысячелетия, были и четыре орудия дальнего боя (пушки), которые, впрочем, в ходе игры не стреляли.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бессмертная» шахматная партия — одна из самых знаменитых в истории шахмат. Она признана высшим образцом романтических шахмат — тех, когда было принято принимать решение быстро, эффектно атаковать и жертвовать фигурами, а не погружаться в долгие раздумья перед тем, как сделать ход. Партия состоялась в 1851 году между Адольфом Андерсеном и Леонелем Кизерицким.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зрелищное шоу реконструкторы разыграли по инициативе Музея-заповедника «Бородинское поле», с которым Национальный музей Республики Татарстан, как сообщал «Татар-информ», подписал в феврале этого года соглашение о сотрудничестве.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гроссмейстеры разыграли партию на обычной шахматной доске, которая транслировалась на большой экран. Ведущий комментировал происходящее — живые фигуры перемещались по доске согласно тому, как ходил участник партии. Иными словами, ходы гроссмейстеров визуализировали реконструкторы на гигантской шахматной доске, в которую превратилась площадь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На шахматном поле — победа русской армии! Троекратное „Ура!“» — объявил ведущий, когда наконец француз был разбит русскими гусарами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я хочу поблагодарить всех за то, что мы здесь. Это большая честь — приехать в Казань и показать военно-исторический музей [битвы при] Бородино Казани. Он находится очень далеко от Казани и хранит память о маленьком сегменте истории, а тема Ночи музеев в этом году — как раз „История и истории“», — сказал директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря «живым шахматам» — главной фишке «Ночи музеев» в этом году — Национальный музей РТ расширяет музейное пространство, а значит, становится более доступным, интересным и популярным, отметила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы выносим наше мероприятие и выносим свою историю за рамки музея. Теперь люди могут не только прийти в музей, чтобы познакомиться с историей, но и узнать об этом на городских площадках, в общественных пространствах. Это очень здорово, это новый формат работы, и он будет очень востребован и близок народу», — выразила уверенность Вяткина.