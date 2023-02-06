В мае под стенами Казанского Кремля пройдет масштабная реконструкция битвы «Бородино»

Национальный музей РТ в Рязани, на форуме «Музейные маршруты России», подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником «Бородинское поле». В день всероссийской акции «Ночь музеев» музей-партнер реконструирует сражение «Бородино» в центре Казани.

Подписанное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Национального музея Татарстана и Бородинского военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» предполагает проведение совместных культурно-просветительских мероприятий – фестивалей, видеоэкскурсий, лекций, исследований. Прежде, отметим, оба музея уже взаимодействовали: военно-исторический клуб «Витязь» при Национальном музее Татарстана участвовал в реконструкторском фестивале Бородинского музея-заповедника.

«Среди первых проектов по подписанному соглашению предполагается проведение совместной акции “Ночь музеев” 20-21 мая. Музей-заповедник “Бородино” представит масштабное мероприятие “Бородино в Казани”, которое будет проходить на площади 1 Мая и в стенах музея. Здесь будут работать интерактивные площадки, посвященные эпохе Отечественной войны 1812 года, состоятся турнир “живые шахматы” и дефиле мод Александровской эпохи “Красота минувших эпох”», – прокомментировала значимость подписанного соглашения «Татар-информу» заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана Измайлова.

Национальный музей РТ представит на площадках Музея-заповедника «Бородино» праздник «Сабантуй», где будут проходить музейно-образовательные программы, игры, мастер-классы, которые представят культуру и традиции татарского народа.

Фото: предоставлено НМ РТ

Форум «Музейные маршруты России» был инициирован Министерством культуры РФ два года назад. Его задача – продвижение лучших музейных практик страны. Каждый раз форум проводится в одном из городов страны, в этом году в нем приняли участие более 400 представителей музейной сферы из 54 регионов России.

В числе многих мероприятий форума прошла и сессия «Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций». Генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина рассказала о партнерстве музея, трех театров, «Татаркино» и Казанской консерватории: совместными усилиями в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала был реализован спектакль «Бахет елы» («Год счастья»), посвященный татарскому писателю-классику. Основой пьесы стали документы из фондов Национального музея РТ. Директор театра имени Камала Ильфир Якупов сообщил участникам форума, что в совместном творчестве двух учреждений также была создана городская пешеходная экскурсия «Тукай и театр».