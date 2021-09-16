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Ру Тат
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16 сентября 2021  12:53
Эвелина Киселёва

ЛОР-врач рассказала татарстанцам, как вылечить искажение запахов и вкусов после Covid-19

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Паросмия, искажение восприятия запахов и вкусов, часто появляется у людей, переболевших коронавирусом Covid-19. Как бороться с этим недугом, в специальном прямом эфире оперативного штаба РТ рассказала заведующая оториноларингологическим отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

«Искажение обоняния, действительно, очень часто встречается. Нужно использовать интраназальные глюкокортикостероиды, чтобы полностью восстановить носовое дыхание до идеального, то есть убрать какую-либо отечность. Потом обязательно нужны сосудистые препараты и антиоксиданты», — отметила спикер.

Врач подчеркнула, что с помощью терапии вернуть утраченные обычные ощущения можно, но это может занять длительное время — около полугода. Перед началом лечения следует проконсультироваться у ЛОР-врача.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, почему во время Covid-19 теряется обоняние.

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