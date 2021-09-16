Врач объяснила татарстанцам, почему во время Covid-19 теряется обоняние

Коронавирус Covid-19 часто повреждает ЛОР-органы. Почему это происходит, в специальном прямом эфире оперативного штаба РТ рассказала заведующая отоларингологическим отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

«У людей встречается заложенность носа очень часто, признаки ринофарингита, першение в горле. Также бывает снижение слуха, расстройство, нарушение, отсутствие или искажение обоняния», — перечислила врач.

Екатерина Лаптева добавила, что потеря способности ощущать запах и вкус (аносмия) как симптом Covid-19 зависит от циркулирующих штаммов. По ее словам, в первый период роста заболеваемости коронавирусом болеющие не теряли обоняние, во вторую волну этот симптом был у 95% заболевших, сейчас же таких пациентов около половины.

«Вирус ковида вызывает тромбоз мелких сосудов капиллярных, в том числе и в головном мозге, как раз в центре головного мозга, который отвечает за обоняние и за вкус. Это не 100-процентная патология ЛОР-органов, как это случается при других заболеваниях. Это идет более глобальная серьезная проблема центрального характера. Именно поэтому лечение отличается кардинально», — объяснила доктор.