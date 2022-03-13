Ломовицкий о потере легионеров «Рубина»: «У нас много футболистов, способных их заменить»

Крайний защитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился ожиданиями о предстоящей игре чемпионата против «Ростова», а также прокомментировал отъезд из расположения клуба Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

По словам футболиста, несмотря на потерю легионеров, в составе «Рубина» есть футболисты, способные заменить датчанина и чероногорца.

«Это потеря для нас. Но продолжаем так же готовиться, у нас много хороших футболистов, способных заменить этих ребят», – цитирует Ломовицкого пресс-служба клуба.

Кроме того, 24-летний защитник «Рубина» рассказал о настроении внутри команды и поделился ожиданиями от игры с «Ростовом», который на этой неделе возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Предыдущую игру мы выиграли. Поэтому настроение было позитивное. Победа дала эти эмоции. Теперь наша задача сделать то же самое в следующей игре, хорошо подготовиться, восстановиться и показать результат.

«Ростов» - боевая команда, у нее есть характер. Думаю, будет много борьбы, будет непросто. Конечно, когда возвращается тренер или когда назначают нового, у команды всегда новые эмоции, все хотят как можно ярче себя проявить. Думаю, они будут запредельно мотивированы, но мы в этом им не уступим», – подчеркнул Ломовицкий.

Игра «Рубин» – «Ростов» состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 14 марта в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы клуба.