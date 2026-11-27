Имя учителя-логопеда детского сада № 247 Приволжского района Казани, многодетной мамы Елены Казариной занесено на Электронную доску почета РТ. Накануне Дня матери она рассказала «Татар-информу» о своей работе и семейных ценностях.

Елена Александровна работает в дошкольном образовании 24 года и имеет высшую квалификационную категорию. За многолетний труд, высокий профессионализм и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения она награждена Знаком отличия «Почетный наставник». Свидетельство о занесении на Электронную доску почета РТ ей вручили в конце августа на уличном мероприятии – Дне двора.

По словам педагога, выбор профессии во многом определила семейная традиция: ее бабушка всю жизнь проработала учителем. Елена Казарина окончила Казанский государственный педагогический университет.

«Я по профессии – учитель литературы и русского языка, дополнительно обучалась на факультете логопедии. Но все-таки меня больше тянуло в детский сад, к малышам», – рассказала она.

Елена Александровна – многодетная мама. Старшей дочери Дарье 18 лет, она учится в колледже при КФУ и занимается танцами. Младшим двойняшкам Ольге и Алексею по 12 лет, они учатся в шестом классе школы № 68. Супруг педагога – военный пенсионер, всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Недавно супруги отметили 25-летие совместной жизни.

Главной ценностью в своей жизни Елена Казарина считает детей. «Самое главное, чтобы они были рядом, здоровы, счастливы. На первом месте – дети, конечно. Ни работа, ни что-то другое», – подчеркнула она.

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