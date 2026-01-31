Логистический комплекс имени Дэн Сяопина выйдет на полную мощность в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Логистический комплекс имени Дэн Сяопина, расположенный в Тукаевском районе РТ, в этом году заработает на полную мощность. Об этом по видеосвязи сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Это интеграция дорог с грузовыми причалами, мультимодальный коридор "Север – Юг"», – рассказал он.

Строительство комплекса началось в марте 2023 года. Проект реализует ОЭЗ «Алабуга».

В октябре 2024 года комплекс принял первые составы из Китая в тестовом режиме.

Планируемая мощность комплекса – более 100 тыс. контейнеров в год. Ожидается, что к 2032 году объем инвестиций в инфраструктуру достигнет 282 млрд рублей.

«Логистический комплекс имени Дэн Сяопина вызывает большой интерес, в том числе у дружественных стран», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.