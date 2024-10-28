Логистический комплекс им. Дэн Сяопина в тестовом режиме принял первые составы из КНР

Фото: скриншот презентации

Логистический терминал имени Дэн Сяопина готов к вводу в эксплуатацию и отправке контейнеров в Китай. В тестовом режиме уже получены составы из КНР с импортом, до конца месяца готовится отправка состава на экспорт. Об этом на деловом понедельнике в Нижнекамске доложил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ильназ Мухаметьянов.

Строительство логистического комплекса началось в прошлом году на границе с промпарком «Этилен 600».

В связи с тем, что на территории Нижнекамского промышленного узла не нашлось подходящего земельного участка для размещения терминала, для отгрузки продукции индустриального парка ЭП-600 и промузла комплекс был построен преимущественно в Тукаевском районе — в 7 километрах от Нижнекамска и 15 от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево».

Планируется, что логистический комплекс будет еженедельно минимум по одному поезду принимать из Китая и отправлять обратно в Китай. Объем инвестиций составляет 51,5 млрд рублей, грузооборот — 100 тыс. контейнеров.

Фото и видео: телеграм-канал ОЭЗ «Алабуга»