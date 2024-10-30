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Общество 30 октября 2024 12:58

Лихорадкой Западного Нила переболело в десять раз больше татарстанцев, чем в прошлом году

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В этом году лихорадкой Западного Нила заразились 80 жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня сезон по комариным инфекциям завершен. Лихорадка Западного Нила в текущем году у нас проявлялась более активно, чем в прошлом году. Суммарно за этот год зарегистрировано 80 случаев против восьми в прошлом году», – рассказала санитарный врач.

Любовь Авдонина напомнила, что источником болезни являются перелетные птицы, а передача инфекции человеку происходит через комаров.

Управления Роспотребнадзора по РТ уже готовится к следующему сезону комариных инфекций – в планах обработки водоемов и подвальных помещений от выплода комаров. В этом году обработали 1300 гектаров.

Ранее «Татар-информ» рассказывал историю пациента, который боролся с этой лихорадкой.

#Здоровье #инфекции
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