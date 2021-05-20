Лихачева: Проблемы воды - большой ресурс для сотрудничества РФ и стран Центральной Азии

На сегодняшний день проблемы водных ресурсов могут стать серьезной площадкой для сотрудничества России и стран Центральной Азии. Таким мнением в ходе Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделилась директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.



«Невозможно обсуждать проблемы Центральной Азии и сотрудничества с Россией, не затронув водные вопросы. Очень важно, что за 30 лет странам региона самим не удалось решить эту проблему», — сказала Лихачева.



Сегодня экологическая повестка в европейском понимании охватывает в первую очередь снижение выбросов. В то время как для России и стран Центральной Азии этот вопрос не является главной «зеленой» проблемой. Для них гораздо важнее сконцентрироваться на решении вопросов водных ресурсов, подчеркнула спикер.



«Проблемы воды, природосбережения, вопросы „синих финансов“ вообще не реализованы и не востребованы ни в России, ни в странах Центральной Азии. Это очень большой ресурс для плодотворного сотрудничества между государствами», — добавила спикер.



Сегодня в Казани открылась Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай», созданного в 2004 году. Выбор названия клуба связан с местом проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.



За годы существования клуба в его работе приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых университетов — Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Сорбонны и других высших учебных заведений.

