Лишившийся ног при обрушения казармы блогер приедет в Казань на форум «Бизнес во благо»

4 декабря в Казани состоится благотворительный Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес во благо», в котором примут участие предприниматели со всей России. Среди них известные спикеры международного уровня — это Рустам Набиев, Константин Волжан, Михаил Носов, Игорь Манн. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Целый день будет полезный контент. Мы подобрали именно таких представителей бизнеса, которые не просто рассказывают, но и подают пример. Среди местных предпринимателей топ-менеджер Ирек Валиев, Лениза Ризванова. Нашим предпринимателям будет полезен обмен опытом, они смогут получить знания и применить уже в своем бизнес сообщество», — отметил председатель бизнес-сообщества «Меценаты», инициатор проведения благотворительного форума «Бизнес во благо» Ильяс Гимадов.

Бизнес-сообщество «Меценаты» выступает организаторами. В нем состоит около 250 предпринимателей, и их количество ежемесячно растет.

«Мы развиваемся сами, обмениваемся опытом, знаниями. Ежемесячные взносы у нас идут на развитие проекта „Приют человека“, который уже многие знают. Целью нашей организации является как раз популяризация благотворительности, а также привлечение внимание к проекту, — сказал спикер. — Мы хотим, чтобы как можно больше предпринимателей начали принимать участие в нашем проекте. Поэтому ожидаются разные спикеры, в том числе российского масштаба».

Ильяс Гимадов отдельное внимание обратил на участие блогера Рустама Набиева, который лишился ног при обрушении казармы в 2015 году. Но юноша тогда не отчаялся, а смог найти себя в жизни после долгого восстановления. Набиев покоряет вершины гор, помогает людям с инвалидностью и даже получил орден Дружбы от Президента России Владимира Путина.

«Рустам Набиев приедет из Башкортостана. Многие, наверное, слышали его историю, — напомнил председатель бизнес-сообщества „Меценаты“. — Ожидаются спикеры и международного уровня. Среди них Владимир Якуба, Дмитрий Турусин. Главным спикером будет Игорь Манн. Все собранные средства с форума пойдут на развитие проекта „Приют человека“».

Учредитель АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов добавил, что проект для нуждающихся «Приют человека» получил дополнительную энергию, «зайдя» в бизнес-сообщество. Сейчас поставлена задача — раздавать 10 тыс. порций, а это значит 10 тыс. сытых накормленных людей.

«В основном питаются бабушки и дедушки. Форум для предпринимателей „Бизнес во благо“ даст новый такой толчок проекту. Люди иногда думают, что мы как будто иждивенцев выращиваем, за что их кормить, но напомню, что 90% — это незащищённые слои населения, бабушки дедушки. Если наш пример станет заразительным и выйдет на другие регионы нашей страны, будет здорово», — отметил спикер.

В рамках форума состоится панельная дискуссия «Диалог во благо», где ожидается участие представителей органов государственной власти, а также членов попечительских советов благотворительных фондов и организаций.

Они обсудят, каким будет будущий год для благотворителей, как институты власти планируют работать в контексте помощи нуждающимся, и совпадают ли их планы со взглядами частных благотворителей-меценатов. Спикеры также порассуждают, как изменится взаимодействие органов власти и меценатов по мере развития частных инициатив.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца года откроется два пункта бесплатного кормления «Приют человека».