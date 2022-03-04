Лисакович о втором дубле подряд: «Я только на острие, нужно отдать должное партнерам»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка России против «Ротора» (2:1), а также поделился мнением о своей высокой результативности в составе казанского клуба.

По словам белорусского форварда, в матче 1/8 финала Кубка «Рубин» оказался сильнее и удачливее, засчет чего и смог пройти в следующий раунд.

«Было тяжело. "Ротор" тоже молодцы, я отдаю должное. Старались, бежали, тоже хотели выиграть, пройти дальше. Но мы сегодня были чуть сильнее, удача была на нашей стороне», – сказал Лисакович после матча.

Кроме того, 24-летний нападающий прокомментировал свой второй дубль в двух матчах за «Рубин», а также

звание лучшего игрока матча.

«Должное могу партнерам отдать. Я только на острие, пенальти любой может забить. Я считаю, что команда молодцы, большая заслуга их. Рад званию лучшего игрока матча, но это больше награда команде, чем мне. Мы же командой играем и выигрываем, а лучший игрок я это не понимаю. Лучший игрок, когда ты в теннис играешь или в другой одиночный вид спорта», – подытожил Лисакович.

Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами казанского клуба на фоне отъезда ряда иностранных футболистов из других клубов РПЛ.