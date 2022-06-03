Лисакович, не забивший пенальти с «Уфой», может покинуть «Рубин» после вылета в ФНЛ
Белорусский форвард «Рубина» Виталий Лисакович может покинуть казанский клуб после вылета в ФНЛ. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на слова агента футболиста.
По информации источника, велика вероятность, что нападающий продолжит карьеру в неназванном клубе Российской Премьер-Лиги.
Напомним, белорус не реализовал пенальти в компенсированное время матча против «Уфы». После этого промаха казанский клуб напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу.
В минувшем сезоне Лисакович провел в составе «Рубина» 12 матчей и отметился 6 голами и записал на свой счет 1 результативную передачу.
Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с одним из лучших форвардов прошлого розыгрыша ФНЛ, ганским форвардом «Оренбурга» Джоэлем Фамейе.