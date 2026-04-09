«Лишь бы помощь пригодилась»: как в Актанышском районе поддерживают солдат

Жители села Атясово Актанышского района продолжают оказывать регулярную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Поддержка бойцов стала для сельчан доброй и устойчивой традицией.

Очередную партию помощи представители старшего поколения Атясовского сельского поселения подготовили 7 апреля. На этот раз сельчане занялись изготовлением домашней лапши для отправки на передовую, сообщила сельский библиотекарь Мавжида Гарипова.

Как отмечают сами жители, к этой работе они подходят с особым вниманием и душевной теплотой. Каждая заготовка делается с заботой – словно для родных сыновей и внуков. По их словам, важна не только практическая польза, но и моральная поддержка, которую получают бойцы.

«Лишь бы наша помощь пригодилась! Дай Бог, чтобы в будущем наши дорогие сыновья, братья и мужья жили в мирное время. Пусть нашим солдатам будет суждено вернуться в родные дома и отведать суп с лапшой, которую своими руками приготовили для них матери и жены», – говорят атясовцы.

В селе подчеркивают, что и дальше намерены поддерживать военнослужащих, участвуя в сборе и подготовке гуманитарной помощи. По словам жителей, именно единство и взаимовыручка помогают приблизить долгожданную победу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.