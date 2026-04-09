«Спасибо, родные!»: бойцы СВО поблагодарили актанышских волонтеров за сети

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Участники специальной военной операции поблагодарили жителей села Атясово Актанышского района за гуманитарную помощь, в том числе за маскировочные сети, изготовленные сельскими волонтерами.

Видеообращение с передовой поступило в район на днях. Бойцы, получившие посылки, выразили признательность землякам. «Спасибо, родные!» – сказали они в обращении.

В Атясовском сельском поселении помощь военнослужащим стала одним из приоритетных направлений общественной деятельности.

Сначала жители организовывали сбор средств и необходимых вещей, проводили благотворительные концерты, а затем наладили изготовление изделий для фронта.

Особую роль в этой работе играют представители старшего поколения. Пожилые жители села объединились в группу «Изге Ай» («Священный месяц») и начали плести маскировочные сети.

К инициативе присоединились также жители соседних сел Чат и Бикчантаево. На сегодняшний день волонтеры изготовили 24 сети.

Перед отправкой каждую сеть аккуратно сворачивают, внутрь вкладывают необходимые вещи, а также письма и фотографии с теплыми пожеланиями для военнослужащих.

Кроме того, жители участвуют в акции по заготовке домашней лапши для бойцов, изготавливают окопные свечи и фонарики, формируют гуманитарные посылки.

По словам библиотекаря Атясевского сельского поселения Маузиды Гариповой, благодарность с передовой стала важной поддержкой для волонтеров.

«Всех пожилых людей нашего поселения объединяет одно желание: пусть скорее закончится война, наши ребята вернутся живыми и невредимыми домой», – отметила она.

Работа по сбору и отправке помощи продолжается. Жители подчеркивают, что готовы и дальше поддерживать военнослужащих.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

