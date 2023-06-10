Лишь 8% жителей Казани не испытывают стресса на работе

Только 8% жителей столицы Татарстана не испытывают стресса на работе, и всего 10% считают ежедневный уровень переживаемого ими стресса очень низким. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 30 мая по 7 июня.

При этом 16% опрошенных назвали уровень испытываемого на работе стресса низким, а 23% — средним. Высоким свой уровень стресса сочли 24% респондентов, очень высоким — 13%.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего в Казани составляет 3,3 балла. У любящих свое дело уровень стресса в среднем ниже, 2,3 балла, тогда как у трудящихся на нелюбимой работе он выше — 3,9 балла.

Необходимо отметить, что мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1–0,2 балла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцы назвали главный источник стресса на работе.