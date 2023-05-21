Казанцы назвали главный источник стресса на работе

Плохое отношение руководства к подчиненным стало для казанцев главным источником стресса на работе. В этом призналось 16% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Чуть меньше голосов набрало поведение коллег — из-за него нервничают 14% работающих жителей города. Кроме того, в качестве стрессовых факторов указывались непрофессионализм работодателей и коллег — 9%, уровень заработка — 8%, проблемы с постановкой задач и сроков их выполнения — 5%.

4% респондентов признались, что нервничают из-за перегрузок и поведения клиентов, а для 3% главной причиной нервотрепки в целом стал «бардак в компании».

«Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других», — отмечают аналитики.