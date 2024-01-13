Лингвист: Не читающим художественную литературу труднее создавать развернутые фразы

Представителям современной молодежи, которая мало читает художественную литературу, сложнее использовать развернутые предложения, а их язык более беден. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Лингвист высказала предположение, что язык современных молодых людей менее богат по той причине, что они читают классические произведения «в кратком изложении». «Язык современной молодежи более бедный, потому что они все изучают бегло. Темп жизни сильно ускорен», — отметила она.

Вместе с тем Ерофеева уверена, что люди и сейчас во многом говорят и пишут на русском языке «именно так, как писали Достоевский или Толстой».

Впрочем, несмотря на такой оптимизм, профессор КФУ убеждена в опасности происходящего спада интереса к чтению среди детей. «Но что делать, я сказать не могу. Как заставить их читать, я не знаю. Мои дети, на мой взгляд, читали тоже меньше, чем я. Но заставить я их не могла», — признала она.

Отметив интерес представителей молодежи к психологической или квазипсихологической литературы, исследователь обратила внимание на еще одно последствие спада интереса к литературе художественной.

«То, что они не читают художественную литературу, конечно, сказывается на манере общения, этикетных формулах и прочее. Им сложнее создавать развернутые предложения, потому что они привыкли пользоваться короткими фразами в интернете», — констатировала филолог.