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Доктор филологических наук: Один из основных законов языка — это закон экономии
Тяга к различным сокращениям в письменной разговорной речи связана с одним из основных законов языка — законом экономии. Об этом рассказала доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
В ответ на вопрос ведущего, почему «люди пишут коротко и не всегда для всех понятно» (например, «спс» вместо «спасибо»), лингвист заметила: «Скажу вам как специалист, один из основных законов языка — это закон экономии. Он прежде всего проявляется именно в общении молодежи».
«Молодежь спешит, молодежь все время в движении, поэтому естественно сокращает слова в письменной речи — в SMS-сообщениях, различных мессенджерах. Это отличается от устного языка, к которому мы привыкли в повседневном общении», — подчеркнула исследовательница.
При этом Ерофеева не только связала соответствующий тренд как с внешними по отношению к языку качествами некоторых его носителей, но и указала на разницу между устной и письменной разговорной речью.
Когда журналист возразил ей, предположив, что и в устном общении молодежь стала общаться значительно более короткими фразами, филолог подчеркнула несогласие с этим тезисом: «Я не могу так сказать. Мои студенты, мои дети говорят теми же фразами».
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