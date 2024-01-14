Лингвист: Для Путина сленговые слова — это языковая игра

Президент РФ Владимир Путин в своей речи отклоняется от норм литературного языка в целях языковой игры, чтобы воздействовать на аудиторию тем или иным образом. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ирина Ерофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> он (Путин — прим. Т-и) их (сленговые слова — прим. Т-и) вставляет с определенной целью. То есть это своеобразная языковая игра, чтобы вызвать юмористический отклик или иронически охарактеризовать что-то. А в целом он говорит очень грамотно <…>», — заметила лингвист.

При этом ведущий охарактеризовал речь главы государства как «наиболее верную» и «правильную». «Это к вопросу о влиянии личности. Он, действительно, представляет образцовый русский язык. Конечно, он допускает какие-то шутки и прочее, но говорит на очень правильном языке», — согласилась с ним языковед.