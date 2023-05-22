Лимит в $1 млрд на покупку валюты для сделок за рубежом заработает в России с июня

До 1 июня в России установят лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета и проведения разрешенных сделок. Соответствующее поручение Кабмину и Центробанку дал Президент Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках», – говорится в одном из пунктов.

Речь идет о расчетах по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России.

Напомним, что также Путин поручил проработать меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам.