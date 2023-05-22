Путин поручил проработать меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству предложить новые меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам. Список поручению главы государства, сформированный по итогам совещании по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований Российской Федерации на размер таких ставок», – говорится в тексте.

Представить меры Кабмин должен до 15 июня.

Кроме того, Путин поручил мониторить ситуацию на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования.