Лимит по семейной ипотеке на следующий год увеличат на 2,4 трлн рублей

Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на следующий год увеличат на 2,4 трлн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства финансов РФ.

«На данный момент в рамках льготной программы "Семейная ипотека" действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит - 390 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что финансовое ведомство совместно с оператором программы «ДОМ.РФ» работают над усовершенствованием механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками.

Ранее в Минфине сообщили о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Она предусматривает ставку 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Воспользоваться данной программой могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.