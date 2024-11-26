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Лимит по семейной ипотеке на следующий год увеличат на 2,4 трлн рублей
Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на следующий год увеличат на 2,4 трлн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства финансов РФ.
«На данный момент в рамках льготной программы "Семейная ипотека" действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит - 390 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что финансовое ведомство совместно с оператором программы «ДОМ.РФ» работают над усовершенствованием механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками.
Ранее в Минфине сообщили о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Она предусматривает ставку 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Воспользоваться данной программой могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
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