Объем финансирования программы «Наш двор» увеличен на 1 млрд рублей

Финансирование по президентской программе «Наш двор» было увеличено на 1 млрд рублей — с 8 до 9 млрд рублей. Работы на объектах будут выполнены в полном объеме, никаких сокращений не предвидится. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Никаких сокращений нет, более того принято решение о том, чтобы поднять финансирование программы по дворам с 8 до 9 млрд рублей», — отметил спикер.

«Каких-то спекуляций на теме того, что рост цен, делать не нужно. Все подрядчики будут работать в рамках тех лимитов, которые есть. Себестоимость производства продукции внутри нашего рынка не поменялась. Сокращать количество объектов никто не будет. Будем выполнять все запланированные позиции, которые у нас утверждены», — подчеркнул Алексей Фролов.

В этом году по проекту «Наш двор» будут отремонтированы 1 200 дворов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».