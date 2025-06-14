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Общество 14 июня 2025 11:47

Лилия Галимова сфотографировалась с юными якутами на Сабантуе

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Лилия Галимова сфотографировалась с юными якутами на Сабантуе
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова опубликовала в своем Телеграм-канале снимок, сделанный на Федеральном Сабантуе в Якутии.

На фото она запечатлена в окружении якутских девочек и юношей в национальных костюмах.

«Рубрика "найди меня". С якутскими красавицами», – поделилась Галимова.

На праздновании XXV Федерального Сабантуя в Якутии Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Сабантуй – древний праздник, объединяющий тюркские народы, и подчеркнул близость татар и якутов. По его словам, регионы с такой культурой и народом являются опорой страны.

#федеральный сабантуй #Якутия #Лилия Галимова
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