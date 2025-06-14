Лилия Галимова сфотографировалась с юными якутами на Сабантуе

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова опубликовала в своем Телеграм-канале снимок, сделанный на Федеральном Сабантуе в Якутии.

На фото она запечатлена в окружении якутских девочек и юношей в национальных костюмах.

«Рубрика "найди меня". С якутскими красавицами», – поделилась Галимова.

На праздновании XXV Федерального Сабантуя в Якутии Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Сабантуй – древний праздник, объединяющий тюркские народы, и подчеркнул близость татар и якутов. По его словам, регионы с такой культурой и народом являются опорой страны.