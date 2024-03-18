Лидеры зарубежных стран начали поздравлять Путина с победой на выборах

Президент России Владимир Путин

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Лидеры зарубежных стран начали поздравлять действующего Президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, хотя официальный подсчет голосов еще не завершен.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал это одним из первых. Политик, слова которого приведены на сайте Министерства иностранных дел его страны, также выразил признательность «славному русскому народу за его глубокую приверженность демократии, выразившуюся в эктстраординарном участии в выборах».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега увидел в победе Путина «вклад в незаменимую стабильность человечества», который позволит «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его поздравление опубликовано на портале 19digital.

От имени руководства Кубы действующего российского лидера на президентских выборах поздравил министр иностранных дел островной страны Бруно Родригес Паррилья. «Мы продолжим укреплять связи между Кубой и Россией в секторах, касающихся благополучия наших народов», — заверил дипломат в социальной сети X (прежде Twitter). Позднее к поздравлениям присоединился и кубинский Президент Мигель Диас-Канель.

Президент Боливии Луис Арсе заявил в соцсети X, что уверенная победа Путина подтверждает «единение храброго народа России вокруг суверенитета и постоянного развития».

В свою очередь Президент Гондураса Сиомара Кастро в соцсети X назвала победу на выборах действующего российского лидера убедительной и направила ему поздравления от имени своей страны и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), председателем которого она является.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительной телеграмме, опубликованной агентством «Ховар», увидел в результатах голосования «еще одно яркое подтверждение» «высокого политического авторитета» Путина и широкой поддержки российским обществом его государственного курса.

Поздравил Путина и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В его послании, по словам пресс-секретаря узбекского лидера Шерзода Асадова, отмечается, что «высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования еще раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ» действующего главы российского государства.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын тоже поздравил Путина с переизбранием. Поздравительную телеграмму лидера Северной Кореи передаст в Министерство иностранных дел РФ посол в Москве Син Хон Чхор, передает ЦТАК.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в интервью ТАСС выразил полную поддержку внешнеполитическому курсу России и ее Президента. По его мнению, победа Путина свидетельствует о «всенародной поддержке со стороны россиян».

Президент Республики Сербской (является частью Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в X, что итоги голосования свидетельствуют об огромном доверии россиян к главе государства. Кроме того, по его оценке, сербы положительно отреагировали на результаты выборов Президента России.

По итогам подсчета 99,75% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов.