news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 октября 2024 16:24

Лидеры стран-членов БРИКС призвали быстрее создать безъядерную зону на Ближнем Востоке

Скопировать ссылку

Лидеры стран, входящих в БРИКС, призвали быстрее выполнить резолюции о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Этот призыв прописан в казанской декларации стран БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

«Мы подчеркиваем важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая Конференцию, созванную в соответствии с решением 73/546 Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в 43 пункте документа.

Напомним, Казанская декларация – это документ, в котором подведены итоги саммита и всего российского председательства. Там также прописаны консолидированные подходы стран-членов объединения по дальнейшему развитию и актуальным проблемам в мире.

Ранее страны БРИКС в Казанской декларации назвали основы для расширения сотрудничества.

#саммит БРИКС #БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100