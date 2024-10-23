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Лидеры стран-членов БРИКС призвали быстрее создать безъядерную зону на Ближнем Востоке
Лидеры стран, входящих в БРИКС, призвали быстрее выполнить резолюции о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Этот призыв прописан в казанской декларации стран БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.
«Мы подчеркиваем важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая Конференцию, созванную в соответствии с решением 73/546 Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в 43 пункте документа.
Напомним, Казанская декларация – это документ, в котором подведены итоги саммита и всего российского председательства. Там также прописаны консолидированные подходы стран-членов объединения по дальнейшему развитию и актуальным проблемам в мире.
Ранее страны БРИКС в Казанской декларации назвали основы для расширения сотрудничества.
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