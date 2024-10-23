Страны БРИКС в Казанской декларации назвали основы для расширения сотрудничества

Страны БРИКС пришли к выводу, что важно расширять дальнейшее сотрудничество на основе общих интересов, а также продолжать наращивать стратегическое партнерство. Этот тезис прописан в Казанской декларации стран объединения БРИКС. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства», - говорится в документе.

Напомним, Казанская декларация – это документ, где зафиксировали итоги саммита и всего российского председательства. В нем отражаются консолидированные подходы стран-членов объединения по дальнейшему развитию и актуальным проблемам в мире.