Лидеры ОДКБ решили оснастить своих миротворцев современным оружием

Лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам прошедшего в Ереване саммита приняли решение об оснащении Миротворческих сил ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

Этот документ является одним из 14 решений, принятых по результатам саммита ОДКБ. Полный перечень размещен на сайте Кремля.

Кроме того, входящие в организацию страны договорились о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, приняли положение о системе связи ОДКБ и протокольное решение о совершенствовании системы кризисного реагирования.

Другие документы затрагивают организационные и кадровые вопросы. Это решения о генеральном секретаре ОДКБ (вместо Станислава Зася из Беларуси этот пост займет Имангали Тасмагамбетов из Казахстана), о сроках председательства в Совете коллективной безопасности (СКБ), о председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству, о конгрессно-выставочном мероприятии ОДКБ, о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии СКБ.

Одно из решений касается взаимодействия ОДКБ с другими структурами — оно предусматривает намерения развивать сотрудничество с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. В других документах упоминается бюджет ОДКБ и награждения в связи с 20-летием и 30-летием ОДКБ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам прошедшего в Ереване саммита.