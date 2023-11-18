Лидеры на АТЭС заявили о приверженности сохранять свои рынки открытыми

Делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили приверженность к тому, что будут сохранять свои рынки открытыми и устранять перебои в цепочках поставок. Об этом передает РИА Новости.

«Мы подтверждаем свою приверженность сохранять открытыми рынки и устранять перебои в цепочках поставок, в том числе работая над поддержкой нашего бизнеса в построении защищенных, эффективных, устойчивых и открытых цепочек поставок», — говорится в итоговой декларации лидеров.

В декларации подчеркивается, что такая политика создает «предсказуемый, конкурентоспособный» Азиатско-Тихоокеанский регион.

АТЭС — торгово-экономический форум, в который входит 21 экономика региона. В этом году мероприятие прошло с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство Штатов в 2023 году. Ранее стало известно о решении Белого дома не приглашать Президента России Владимира Путина на саммит. 13 ноября Путин подписал распоряжение, согласно которому российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком должна принять участие в форуме.