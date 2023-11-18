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Лидеры на АТЭС заявили о приверженности сохранять свои рынки открытыми
Делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили приверженность к тому, что будут сохранять свои рынки открытыми и устранять перебои в цепочках поставок. Об этом передает РИА Новости.
«Мы подтверждаем свою приверженность сохранять открытыми рынки и устранять перебои в цепочках поставок, в том числе работая над поддержкой нашего бизнеса в построении защищенных, эффективных, устойчивых и открытых цепочек поставок», — говорится в итоговой декларации лидеров.
В декларации подчеркивается, что такая политика создает «предсказуемый, конкурентоспособный» Азиатско-Тихоокеанский регион.
АТЭС — торгово-экономический форум, в который входит 21 экономика региона. В этом году мероприятие прошло с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство Штатов в 2023 году. Ранее стало известно о решении Белого дома не приглашать Президента России Владимира Путина на саммит. 13 ноября Путин подписал распоряжение, согласно которому российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком должна принять участие в форуме.
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